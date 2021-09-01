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Тысячи учеников в ярких нарядах и салют – в Харькове прошел карнавал ко Дню знаний (фото)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
1 сентября, 21:15
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Школьники и студенты устроили костюмированное шествие, чтобы с начала нового учебного года остались самые яркие воспоминания
В Харькове 1 сентября отметили карнавалом. Коллаж "Сегодня"
В Харькове 1 сентября отметили карнавалом. Коллаж "Сегодня"

У Харькова появилась новая карнавальная традиция – студенты и школьники устроили праздничное шествие в центре города, приуроченное Дню знаний.

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Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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"Учиться в Харькове — это всегда весело. Я рад видеть, как наши дети в праздничной атмосфере открывают новый учебный год. Хочу пожелать им продолжать в том же духе. Творчески, с вдохновением, с внутренней свободой", – сказал и.о. мэра Игорь Терехов.

2000 школьников и студентов в ярких костюмах прошли улицами города, показали театральные постановки, приняли участие во флешмобах – в целом провели творческий парад и своеобразное состязание между учебными заведениями Харькова.

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"Этот особый день просто не имеет права быть скучной и официозной "обязаловкой". Особенно для тех, кто сегодня впервые садится за школьную парту или начинает студенческую жизнь. Ведь у них открывается новый этап — классный и воодушевляющий. Думаю, другие города тоже захотят последовать примеру Харькова", – добавил Терехов.

Фото: Где в Харькове

После карнавала в городе запустили салют и прошел концерт с выступлением группы KAZKA.

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