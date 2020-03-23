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У чиновника из Харькова диагностировали коронавирус и пневмонию

23 марта, 19:25

Руслан Ровик

Заместитель главы Харьковского облсовета заболел после возвращения из Германии

У чиновника из Харькова – заместителя главы областного совета Владимира Скоробагача диагностировали коронавирус и пневмонию.

Об этом заявила его спикер Виктория Петрухина, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Тест на Covid-19 положительный. Сейчас Владимир Скоробагач находится в больнице на лечении, как и его жена. Ему диагностировали пневмонию как осложнение", – сказала она.

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Харьковские журналисты выяснили, что сейчас чиновник находится в Киеве. Две недели назад он вернулся из Германии в Харьков и через некоторое время почувствовал недомогание.

Мужчина сдал несколько тестов, и последний из них отправили в Германию – он и подтвердил коронавирус. После этого часть депутатов Харьковского облсовета ушли на самоизоляцию.

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"Санитарная службы провела обработку кабинета Владимира Ивановича и тех помещений, где он бывал последние пару недель. Установлен круг лиц, с которыми он напрямую контактировал, это девять человек, все они ушли на самоизоляцию. Часть аппарата переведена на дистанционную работу", - заявил спикер областного совета Владимир Дягилев.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как президента Владимира Зеленского защищают от коронавируса.

Добавим, что военный самолет доставил в Украину первую партию медицинского груза. для борьбы с коронавирусом – два вида тестов, а также маски и другие материалы.

Уже 23 марта в регионы отправят тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты из Китая. Самолет ВСУ доставил из Гуанчжоу диагностические системы, маски, дезинфекторы и аппараты искусственной вентиляции легких.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Германия Харьков чиновники пневмония харьковская область коронавирус

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