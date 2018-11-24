У пассажира поезда "Москва – Кривой Рог" обнаружили паспорт "ДНР"

Украинские пограничники совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы на пункте контроля "Харьков-пассажирский" обнаружили у 18-летнего гражданина Украины, пассажира поезда "Москва – Кривой Рог", паспорт "ДНР". Об этом сообщила пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

При проверке документов правоохранители обратили внимание на то, что пассажир заметно нервничал.

"В ходе дальнейшего осмотра его личных вещей правоохранители обнаружили паспорт так называемой "ДНР"", – говорится в сообщении.

Пограничники передали пассажира вместе с "паспортом" сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

Ранее пограничники запретили въезд в Украину солисткам российской группы. Артистки неоднократно посещали оккупированный Крым, где выступали и снимали клипы. Девушки пересекали государственную границу Украины через закрытый пункт пропуска.

А не так давно в "Жулянах" пограничники задержали россиянина пограничники задержали россиянина с георгиевской лентой.

Как сообщалось, оккупанты выдают "паспорта ДНР" только при наличии паспорта Украины.