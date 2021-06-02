У Зеленского рассказали, каким должен быть будущий мэр Харькова

В Офисе президента хотят, чтобы глава города был проукраинским и больше думал не о политике, а о развитии города

Будущий мэр Харькова должен иметь четко выраженную проукраинскую позицию, поскольку Харьковская область граничит с Россией и расположена возле зоны боевых действий.

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Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил замглавы Офиса президента, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"Заинтересованность Офиса президента – в том, чтобы мэр, которого выберут харьковчане, был проукраинским, проповедовал украинскую государственную политику, чтобы там даже не было намека в сторону федерализации, - сказал Тимошенко. - А также, конечно, развивал город. Но в городе, судя по нашим туда поездкам, делается много разных вещей – и инфраструктурных, и не только".

Тимошенко убежден, что мэры – это не про политику, они прежде всего должны заниматься развитием города.

"Многие из них это понимают и открыто говорят, что не нужно туда (в политику. – Ред.) лезть. Мэром избирают для того, чтобы ты городом занимался, а не всеукраинской политикой. Именно поэтому у таких и успех есть у себя в городах, их и переизбирают", - сказал замглавы ОП.

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Комментируя кредитную политику местных властей, Тимошенко сказал, что кредитов как таковых бояться не стоит, так как они являются неотъемлемой составляющей современной экономики и необходимы для реализации проектов, прежде всего инфраструктурных.

"Есть кредитные обязательства, да, но, судя по той информации, которую мы получаем от местной власти сейчас, это не опасная ситуация. Да, действительно, берут кредиты, но их берут все, в том числе облсоветы – им недавно дали возможность кредитоваться, например, по местным дорогам", – сказал замглавы ОП.

Напомним, ранее и. о. городского головы Харькова Игорь Терехов заявил, что харьковчане должны выбрать мэра как можно скорее.

Кроме того, экс-депутат ВР и бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин намерен выставить свою кандидатуру на выборах городского головы Харькова.

Отметим, недавно власти приняли еще один законопроект – он касается пластиковых пакетов: