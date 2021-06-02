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У Зеленского рассказали, каким должен быть будущий мэр Харькова

2 июня, 09:30

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Офисе президента хотят, чтобы глава города был проукраинским и больше думал не о политике, а о развитии города

Будущий мэр Харькова должен иметь четко выраженную проукраинскую позицию, поскольку Харьковская область граничит с Россией и расположена возле зоны боевых действий.

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Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил замглавы Офиса президента, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"Заинтересованность Офиса президента – в том, чтобы мэр, которого выберут харьковчане, был проукраинским, проповедовал украинскую государственную политику, чтобы там даже не было намека в сторону федерализации, - сказал Тимошенко. - А также, конечно, развивал город. Но в городе, судя по нашим туда поездкам, делается много разных вещей – и инфраструктурных, и не только".

Тимошенко убежден, что мэры – это не про политику, они прежде всего должны заниматься развитием города.

"Многие из них это понимают и открыто говорят, что не нужно туда (в политику. – Ред.) лезть. Мэром избирают для того, чтобы ты городом занимался, а не всеукраинской политикой. Именно поэтому у таких и успех есть у себя в городах, их и переизбирают", - сказал замглавы ОП.

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Комментируя кредитную политику местных властей, Тимошенко сказал, что кредитов как таковых бояться не стоит, так как они являются неотъемлемой составляющей современной экономики и необходимы для реализации проектов, прежде всего инфраструктурных.

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"Есть кредитные обязательства, да, но, судя по той информации, которую мы получаем от местной власти сейчас, это не опасная ситуация. Да, действительно, берут кредиты, но их берут все, в том числе облсоветы – им недавно дали возможность кредитоваться, например, по местным дорогам", – сказал замглавы ОП.

Напомним, ранее и. о. городского головы Харькова Игорь Терехов заявил, что харьковчане должны выбрать мэра как можно скорее.

Кроме того, экс-депутат ВР и бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин намерен выставить свою кандидатуру на выборах городского головы Харькова.

Отметим, недавно власти приняли еще один законопроект – он касается пластиковых пакетов:

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