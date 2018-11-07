Убийство 15-летней девочки под Харьковом: гвардейцы прочесывают лес, где нашли тело

Сегодня, 16:08

К поискам убийцы и улик для расследования привлекли бойцов НГУ

Фото: 2day.kh.ua
Фото: 2day.kh.ua

Возле поселка Покотиловка под Харьковом, где было найдено тело зверски убитой 15-летней школьницы, бойцы Национальной гвардии вместе с полицейскими прочесывают территорию в поисках улик, которые помогут в розысках преступника.

Об этом сообщил глава пресс-службы Восточного территориального управления НГУ Дмитрий Образцов, передает Newsroom. По его словам, полиция попросила о помощи в поиске вещественных доказательств и на протяжении дня силовики намерены провести осмотр леса.

"В дальнейшем мы также готовы оказывать помощь полицейским, если будут соответствующие запросы с их стороны", – подчеркнул Образцов.

Стоит добавить, что ранее замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин прибыл в Харьков, чтобы провести совещание по поводу зверского убийства ребенка и потребовал от местных силовиков раскрыть это преступление в максимально сжатые сроки.

Также мы писали о том, что в поисках убийцы полицейские намерены опросить около девяти тысяч человек. Также было опубликовано обращение к жителям Харькова и пригородов с просьбой помочь копам в поисках вещей убитой школьницы. 

Напомним, 2 ноября в полицию Харькова поступило сообщение об исчезновении 15-летней девочки. К стражам порядка обратилась жительница поселка Бабаи, которая рассказала, что ее дочь отправилась на учебу в областной центр, но домой так и не вернулась.

На розыски подростка были направлены сотрудники районной полиции, которые вскоре обнаружили ее тело в лесопосадке у поселка Покотиловка. Как выяснили эксперты, девушка была изнасилована и задушена. Кроме того, преступник забрал и ее сумку.

В полиции открыли уголовное производство по статьям Уголовного кодекса об убийстве, изнасиловании и разбое. Также был опубликован фоторобот подозреваемого и его приметы.
Харьков, убийство, убийца, нацгвардия, НГУ

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