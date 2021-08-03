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Убийство 6-летней девочки под Харьковом. Подозреваемый подросток был пьян и избил ребенка

3 августа 2021 13:29

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Погибшая девочка с рождения знала подозреваемого. Коллаж "Сегодня"

Погибшая девочка с рождения знала подозреваемого. Коллаж "Сегодня"

13-летний подросток, задержанный после убийства 6-летней Мирославы Третяк в Харьковской области, был пьян. По данным полиции, парень ударил девочку не менее 10 раз.

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Об этом говорится в постановлении Волчанского райсуда от 29 июля, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений 2 августа.

"Малолетний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении заброшенного здания, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, (...) умышленно нанес потерпевшей не менее 10 ударов тупым твердым предметом в область головы", - говорится в постановлении .

Из заброшенного здания и местности вокруг него следователи изъяли доказательства, в том числе фрагменты кирпича. В квартире семьи подростка нашли средства для стирки, которым он пользовался, и влажную одежду парня.

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Убийство 6-летней девочки под Харьковом. Подозреваемый подросток был пьян и избил ребенка
Погибшая девочка с рождения знала подозреваемого. Коллаж "Сегодня"

Что рассказала подруга погибшей?

В присутствии матери и психолога следователи опросили подружку убитой девочки. Она рассказала, что в день убийства они играли с девочкой, к ним пришел подросток и предложил пойти нарвать яблок. Девочка согласилась, обещав вернуться, но так и не пришла.

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"Малолетний в судебном заседании пояснил, что действительно 28.07.2021 года находился с малолетней в помещении заброшенного здания в пгт Старый Салтов, которая расположена неподалеку от их дома, и там наносил ей телесные повреждения, а затем оставил ее без сознания и пошел к себе домой ", – говорится в постановлении суда.

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