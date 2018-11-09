Убийство девочки под Харьковом: на помощь полиции пришли активисты

Сегодня, 16:55

Активисты вместе с полицией еще раз прочесали лес у села Покотиловка

Фото: Андрей Резуненко
Фото: Андрей Резуненко

Под Харьковом активисты вместе с полицией еще раз обследовали лес возле села Покотиловка, где была найдена убитой 15-летняя Алиса Онищук. Отметим, что ранее эту местность уже осматривали бойцы Национальной гвардии вместе с полицией.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", поиски начались 9 ноября в 14:00  продолжались до наступления сумерек. К сожалению, найти какие-либо вещественные доказательства или вещи погибшей так и не удалось.

В социальных сетях тем временем не утихает свое расследование. После того, как полиция обнародовала фоторобот подозреваемого, пользователи сообщали, что именно этот мужчина был замечен в разных уголках Харькова и пригородов, причем иногда в одно и то же время.

Сколько реальных обращений поступило в полицию, пока неизвестно, так как эти материалы являются тайной следствия и огласке не подлежат. 

Напомним, 2 ноября в полицию Харькова поступило сообщение об исчезновении 15-летней девочки. К стражам порядка обратилась жительница поселка Бабаи, которая рассказала, что ее дочь отправилась на учебу в областной центр, но домой так и не вернулась.

На розыски подростка были направлены сотрудники районной полиции, которые вскоре обнаружили ее тело в лесопосадке у поселка Покотиловка. Как выяснили эксперты, девушка была изнасилована и задушена. Кроме того, преступник забрал и ее сумку.

В полиции открыли уголовное производство по статьям Уголовного кодекса об убийстве, изнасиловании и разбое. Также был опубликован фоторобот подозреваемого и его приметы.
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Автор:

Таисия Ерохина

Источник:

"Сегодня"

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