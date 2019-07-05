Убийство и разбой: в Харькове задержали подозреваемого

Стали известны подробности расследования смерти мужчины и пожара в квартире

Фото: Нацполиция

В Харькове копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Напомним, сообщение о происшествии в Резниковском переулке поступило 2 июля, около 11:00. На месте инцидента спасатели установили, что очаг возгорания находится на четверном этаже многоквартирного дома.

Как выяснилось позже, в одной из комнат 55-летний мужчина лежал прямо на горящем диване. Пожарные обнаружили его уже мертвым. Вскоре полицейские обнаружили на теле погибшего ножевое ранение между ребер. Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Вскоре силовики задержали подозреваемого – оказалось, накануне пожара хозяин квартиры выпивал с малознакомым мужчиной и во время застолья гость начал требовать от собутыльника пароли банковских карт, чтобы купить еще алкоголя.

Между ними произошла стычка, в ходе которой подозреваемый схватил нож и ужарил жертву ножом, забрал кредитки и ушел. Спустя сутки в квартире произошло короткое замыкание из-за работающего вентилятора.

В данный момент 40-летний ранее неоднократно судимый мужчина задержан. По статьям "убийство" и "разбой" ему грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного.

Как сообщалось, четверо детей погибли на пожаре в Одесской области из-за халатности родителей.

Также мы сообщали о мощном пожаре на складе секонд-хенда в Киевской области.

Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек.

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