Убийство ребенка и самоубийство матери в Харькове: копы сообщили подробности

В предсмертной записке женщина рассказала о своих долгах перед коллекторами

К трагедии в Харькове, где женщина убила своего сына, а потом покончила с собой, могли привести большие долги погибшей и постоянные звонки коллекторов.

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Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области, Валерий Сокуренко в эфире одного из местных телеканалов.

"Женщина молодая, 37 лет, покончила с собой и задушила собственного ребенка. Она оставила записку, в записке детально перечислены ростовщики. Скажем так, банки, у которых она брала деньги в долг", - рассказал полицейский.

По его словам, долги женщины достигали 200 тысяч гривен.

"Мы понимаем, что не исключено, что довели ее до этого. Довели коллекторы вымогательствами и так далее. Телефон изъяли. Проводим следственные действия. Не исключено, что кто-то к ней приходил," - отметил Сокуренко.

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В-целом, по словам полицейского, семья жила в непростых условиях, но характеризует ее позитивно.

Напомним, 30 апреля стало известно о трагедии в поселке Подворки под Харьковом. Соцсети "взорвала" новость, что по улице бегала обнаженная женщина с отрезанной человеческой головой, а паблики заполнили жутчайшие фото и видео инцидента.

Позже оказалось, что Татьяна Пьянова, которую подозревают в убийстве 13-летней дочери под Харьковом, нанесла своему ребенку не менее 20 ударов ножом, а потом отрезала голову. Об этом говорится в материалах следствия, которые опубликовали в Едином реестре судебных решений.

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