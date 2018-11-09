Убийство школьницы под Харьковом: активисты рассказали, как искали улики, появились фото и видео

Под Харьковом активисты совместно с полицией провели очередное прочесывание лесополосы, где была зверски убита 15-летняя Алиса Онищук.

Как сообщил корреспондент "Сегодня", акция началась в 14:00 и закончилась в 16:30. Инициатором поисковых работ выступила организация "Общественный сектор" и в них приняли участие около десятки людей.

"Пришло порядка 30 человек, но хотело прийти больше, однако не смогли из-за того, что сегодня рабочий день, многие учились. Студенты и школьники подошли только в конце. Мы взяли один сектор, потому что те, кто были до этого – Нацгвардия, полиция – прочесывали мало территории, а мы захватили часть в сторону Высокого (поселок – Авт.)", – рассказал один из организаторов поисков, член правления "Общественного сектора" Сергей Мовчан.

Также он добавил, что "были некоторые моменты, но так как идет следствие, мы не имеем права сейчас ничего говорить".

"Присутствовали следователи, эксперты, понятые, и некоторые вещи были зафиксированы, скажем так", – заверил активист.

Также он добавил, что 10 ноября в 12:00 активисты снова отправятся на поиски.







"Постараемся собрать еще больше людей. Встречаемся возле Покотиловского моста. Еще раз будем проверять лесополосу в сторону поселка Бабаи, потому что большая вероятность, что человек, совершивший преступление, шел именно туда", – объяснил Мовчан.

Напомним, 2 ноября в полицию Харькова поступило сообщение об исчезновении 15-летней девочки. К стражам порядка обратилась жительница поселка Бабаи, которая рассказала, что ее дочь отправилась на учебу в областной центр, но домой так и не вернулась.

На розыски подростка были направлены сотрудники районной полиции, которые вскоре обнаружили ее тело в лесопосадке у поселка Покотиловка. Как выяснили эксперты, девушка была изнасилована и задушена. Кроме того, преступник забрал и ее сумку.

В полиции открыли уголовное производство по статьям Уголовного кодекса об убийстве, изнасиловании и разбое. Также был опубликован фоторобот подозреваемого и его приметы.