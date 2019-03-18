Убийство военного под Харьковом: копы задержали подозреваемых

По подозрению в убийстве задержаны трое подростков и девушка

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Убийство военного под Харьковом: копы задержали подозреваемых //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfe/ad1/5c5bfead12683.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfe/ad1/5c5bfead12683.jpg 2019-03-18T11:31:00+02:00 Харьков По подозрению в убийстве задержаны трое подростков и девушка

В Харьковской области полицейские менее чем за сутки задержали подозреваемых в совершении жестокого убийства военнослужащего – ими оказались трое юношей и молодая девушка.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению могут быть причастны трое парней – местные жители 15, 16 и 18 лет, а также 22-летняя жительница Харькова.

По данным полиции, 13 марта компания находилась в Чугуеве, и около 23:00 на местном автовокзале молодые люди встретили мужчину, с которым пошли в подъезд девятиэтажки распивать спиртные напитки.

Во время совместной пьянки девушка сообщила своим знакомым что мужчина якобы ее изнасиловал. Также она добавила, что у него есть банковская карта, на которой немало денег, и предложила парням за вознаграждение убить военного.

Подростки разработали план преступления и предложили мужчине пойти с ними в лес, где и совершили жестокое убийство – военному нанесли несколько ударов ножом по голове, конечностям и туловищу.

После того как пострадавший потерял сознание, молодые люди забрали его одежду и другие вещи, сожгли их и сбежали с места происшествия. Парни вернулись к девушке и сообщили ей, что выполнили заказ, и в подтверждение показали видео.

Было открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство", которая предполагает максимальное наказание в виде пожизненного заключения. В настоящее время ведутся первоочередные мероприятия для полного установления обстоятельств убийства.

Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

Кроме того, в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Причины смерти выясняются.

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