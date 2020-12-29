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Ученые выступили против переименования проспекта в Харькове в честь Кернеса

29 декабря, 14:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ученые считают, что это оскорбление памяти их выдающихся коллег

Президиум Академии наук высшей школы Украины выступает против переименования топонимов, связанных с наукой, в Харькове в честь городского головы Геннадия Кернеса, который умер в ночь с 16 на 17 декабря.

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Как сообщает "Новинарня", заявление приняли 28 декабря.

"Президиум АН высшей школы Украины также принял заявление в связи с планами переименовать проспект Науки и станцию метро "Научная" в Харькове в честь Геннадия Кернеса. Президиум Академии обращает внимание на ту уникальную роль, которую сыграл Харьков в развитии национальной и мировой науки. Поэтому исчезновение с карты города топонимов, связанных со словом "наука", станет не только показателем отношения городских властей с действующим ученым, но и оскорблением памяти тех десятков и сотен связанных с Харьковом выдающихся украинских и зарубежных ученых, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю науки", — говорится в заявлении.

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Напомним, мы писали, что в честь Кернеса намерены назвать проспект и установить памятник. Также ему хотят присвоить звание почетного гражданина Харькова.

Кроме того, в Харькове пройдет внеочередная сессия горсовета, на которой депутаты решат, как увековечить мэра города.

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Харьков улица ученые кернес переименование станция метро
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