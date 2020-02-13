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Ударила об дерево и зарезала кота: живодерке грозит жесткое наказание

13 февраля, 09:02

Девушке уже сообщили о подозрении

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Харьковской области от рук своей хозяйки погиб домашний кот. Девушка жестоко избила, а потом зарезала животное.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что жуткий случай произошел в городе Лозовая. С домашним питомцев живодерка расправилась около часа ночи 19 января возле многоэтажки. Девушка сначала ударила кота о дерево, а потом зарезала животное, которое еще было в сознании.

Девушке уже сообщили о подозрении. Ее будут судить по статье "Жестокое обращение с животными". Горе-хозяйке теперь грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Черкасской области полиция открыла уголовное производство по факту жестокого убийства собаки жителем одного из сел Каменского района.. Как сообщили в областном управлении Нацполиции, в районное отделение поступило сообщение о том, что на заборе у дома одного из местных жителей висит мертвая собака.

А во Львовской области для выброшенной из окна многоэтажки кошки нашли новую семью. Подростки выбросили животное с девятого этажа и сняли это на видео.

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