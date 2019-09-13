В Харьковской области четвертые сутки борются с пожаром на военном полигоне

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В Харьковской области четвертый день подряд горят торфяники на военном полигоне вблизи поселка Клугино-Башкировка в Чугуевском районе. Огонь вспыхнул утром 9 сентября, когда загорелись камыш, сухая трава и хвойная подстилка на общей площади в 10 гектаров. Гасить огонь прибыли военные, спасатели и сотрудники лесхоза.

Спасателям удалось значительно уменьшить площадь возгорания до трех гектаров, и сейчас продолжают бороться с огнем, помимо пожарно-спасательной, также тяжелая инженерная техника – пожарный танк ГПМ-54 и путепрокладачик БАТ-2.

"Кроме того, для тушения пожара привлекли вертолет МИ-8 ГСЧС Украины, который сделал 16 сбросов воды", – отметили в областном управлении ГСЧС.

В пресс-службе Минобороны отметили, что ситуация находится под контролем и угрозы жизни как военнослужащих, так и местных жителей нет.

Тем временем, жители Чугуева, Малиновки и Коробочкино жалуются на густой смог и едкий дым, из-за которого невозможно дышать – ночью там спят, только укрывшись одеялами с головой, а на улицу выходят только по необходимости.

"Дым проникает в жилье даже сквозь закрытые окна и двери дома, а он такой плотный, что не видно даже соседних домов. Некоторые люди уже выехали, потому как в селе невозможно находиться", — рассказала нам жительница села Малиновка.

Несмотря на панику среди населения, в Департаменте гражданской защиты Харьковской ОГА говорят, что ситуация не требует создания областного штаба и ни о какой чрезвычайной ситуации и отселении людей речь не идет.

Ранее сообщалось, что под Киевом произошло несколько пожаров на открытых участках, где вспыхнула сухая трава.

Помимо этого, мы писали о том, что в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам отправился пить пиво. В квартире загорелся диван. Женщина звала о помощи с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел.

Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет: возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

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