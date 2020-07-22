Угрожал задушить ребенка: на базе отдыха под Харьковом пьяный мужчина избил женщин (видео)

В Харьковской области пьяный мужчина избил несколько человек, требуя выпивки. Это случилось на базе отдыха Costa Brava в селе Хотомля.
Как сообщают очевидцы, он ударил девушку и пожилую женщину, а также угрожал задушить маленького ребенка. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале ХС | Харьков. Инцидент произошел ночью 22 июля.
"Потом (пьяный дебошир. – Ред.) начал избивать свою жену и плевать в нее. Вызвали охрану, но она ничем не помогла, стояли и смотрели, как бухой выясняет отношения со своим кентом. Вызвали "патрульку", и "белочник" ударил одного из копов, после чего был окончательно повязан", – говорится в подписи к видео.
Как сообщили в пресс-службе облполиции, от действий дебошира пострадала жительница Харькова. Насчет избиения полицейского ничего не сказано. По факту происшествия открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".
Кроме того, как сообщает NewsRoom, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, устроивший потасовку мужчина – бывший сотрудник налоговой полиции.
Ранее мы сообщали, что в Харькове пьяный мужчина вызвал скорую и избил фельдшера. Медики приехали на помощь четырехлетней дочери напавшего.
Также напомним, в Кривом Роге в пьяной драке насмерть забили двух человек.
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