Угрожал задушить ребенка: на базе отдыха под Харьковом пьяный мужчина избил женщин (видео)

В Харьковской области пьяный мужчина избил несколько человек, требуя выпивки. Это случилось на базе отдыха Costa Brava в селе Хотомля.

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Как сообщают очевидцы, он ударил девушку и пожилую женщину, а также угрожал задушить маленького ребенка. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале ХС | Харьков. Инцидент произошел ночью 22 июля.

Видео: t.me/h_saltovka

"Потом (пьяный дебошир. – Ред.) начал избивать свою жену и плевать в нее. Вызвали охрану, но она ничем не помогла, стояли и смотрели, как бухой выясняет отношения со своим кентом. Вызвали "патрульку", и "белочник" ударил одного из копов, после чего был окончательно повязан", – говорится в подписи к видео.

Как сообщили в пресс-службе облполиции, от действий дебошира пострадала жительница Харькова. Насчет избиения полицейского ничего не сказано. По факту происшествия открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".

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Кроме того, как сообщает NewsRoom, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, устроивший потасовку мужчина – бывший сотрудник налоговой полиции.

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Ранее мы сообщали, что в Харькове пьяный мужчина вызвал скорую и избил фельдшера. Медики приехали на помощь четырехлетней дочери напавшего.

Также напомним, в Кривом Роге в пьяной драке насмерть забили двух человек.

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