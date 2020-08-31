Угрожали убить ребенка: в Харькове рэкетиры вымогали у бизнесмена крупный "долг"

В Харькове правоохранители задержали участников преступной группировки за вымогательство 100 тысяч долларов США.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, четверо местных жителей, среди которых – двое выходцев из Кавказского региона, угрожали убить ребенка потерпевшего, если тот не даст им денег.

Сообщается, что в полицию за помощью обратился харьковчанин. Он рассказал, что на протяжении длительного времени ему поступают телефонные звонки с угрозами. Неизвестные, угрожая физической расправой ему и членам его семьи, требовали возвращения "долга".

Некоторое время мужчина не обращал внимания на угрозы, пока неизвестные не напомнили о деталях прошлогоднего разбойного нападения на него.

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Во время досудебного расследования правоохранители установили личности злоумышленников. Это четыре жители Харькова в возрасте от 27-ми до 48-ми лет. Преступную деятельность организовал 29-летний мужчина, в "помощники" взял свою сожительницу.

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В субботу, 29 августа, организатора и его подругу задержали сразу после получения ими части средств – 35 тысяч долларов США. Кроме того, по месту жительства задержали еще двух участников группировки.

Им уже сообщили о подозрении по статье "вымогательство". В ходе следствия будет проверяться причастность подозреваемых к совершению разбойного нападения на потерпевшего.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Харькове накрыли опасную банду рэкетиров, которые выдавали себя за сотрудников СБУ.

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Также напомним, что в Киеве рэкетиры вымогали у бизнесмена 20 тысяч долларов "долга". Финансисту угрожали убийством.

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