Украина инкогнита: как живет ночью метро Харькова

Кто работает в метро, когда метро не работает? Для чего в туннелях телефоны и водопровод? И живут ли в подземке гигантские крысы? О тех, кто обеспечивает бесперебойную работу харьковской подземки – в рубрике "Украина инкогнита".

На часах около полуночи. По домам разъезжаются последние пассажиры харьковского метрополитена. Двери станции "Победа" закрывают в полночь. Уставшая от шума и потока людей дежурная по залу теперь примется за любимую часть своей работы.

Перед отправкой последнего состава в тупик машинист просматривает, нет ли в вагонах брошенных вещей. Чаще всего здесь остаются забытые харьковскими студентами учебники и конспекты. Сегодня — чисто.

Работа в подземке — его сбывшаяся мечта, рассказывает Андрей Фандеев. К ночным сменам привык быстро. За несколько свободных часов успевает выспаться не выходя из метро — для отдыха персонала тут есть специальные комнаты. За "вредность" получает доплату и 39 дней отпуска.

"Голосу" станции Наталье сейчас не до отдыха. Если днем через десяток мониторов она следит за всем, что происходит на платформе...

"Чаще всего приходится отгонять пассажиров от края платформы, потому что высокое напряжение. То ночью — все внимание на туннели и тупики", – рассказывает дежурная по станции поста централизации Наталья Лазарева.

Напряжение на контактном рельсе — вот он оранжевого цвета — почти вчетверо выше, чем в обычной розетке – 825 вольт. Перед спуском в тоннель – инструктаж по безопасности.

Без фонаря и жилета со светоотражателями в тоннель не пускают.

Около часа ночи метро снова оживает. Город засыпает, просыпаются путейцы.

В тоннели и депо спускается больше тысячи специалистов. Задача бригады Андрея – выправить по уровню "стрелку".

"Только ночные смены, так как днем невозможно проводить ремонт пути. Значит, в ночную смену осматриваем и ремонтируем путь", – говорит монтер пути Андрей Сухов.

Здесь электрики, механики, монтеры и даже сантехники. Метрополитен за сутки расходует 1000 тонн воды, а длина водопроводных труб на всех 30-ти станциях свыше 90-а километров. Электрических кабелей – в десятки раз больше. Есть и телефонные.

Если нужно связаться с диспетчером, в туннеле есть специальные телефоны — вот в таких боксах.

Городские легенды про гигантских тоннельных грызунов-мутантов – метрополитеновцы развенчивают. Крысам не по нраву высокое напряжение и беспрерывное движение поездов. Так что обходчики путей работают в гордом одиночестве.

За четыре часа ночной смены путейцы должны просмотреть каждый сантиметр пути. На платформе работа кипит. Нужно вымыть полы, стеклянные двери и обработать все ручки дезинфицирующим средством. Закончить все ночные работы нужно до пяти утра. Ведь через пол часа метрополитен вновь откроет двери для пассажиров.

Ранее мы писали, что в Харькове затопило станцию метро.

Напомним, в Харькове возле метро умер мужчина. Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области, инцидент произошел в 11:20: пенсионеру внезапно стало плохо, прохожие вызвали медиков, но врачи не успели помочь мужчине – он умер до приезда скорой.

Также мы писали, что на станции "Площадь Конституции" Харьковского метрополитена произошло небольшое ЧП. Сотрудники подземки приостановили работу одного из эскалаторов из-за того, что в нем застрял человек. Работники метро высвободили пленника и заново запустили эскалатор.