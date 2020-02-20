Украинцев из Уханя разместят в Харьковской области – СМИ

Эвакуированных из китайского Уханя украинцев разместят в Харьковской области, куда поедет глава МВД Арсен Аваков 20 февраля. Об этом сообщает "Рупор".

"Самолет вывезет из Уханя 48 украинцев и 29 иностранцев – граждан Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании", - говорится в сообщении.

Люди будут размещены Харьковской области на базе отдыха им. Соича.

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По данным "Главное", 20 февраля Харьков посетит с рабочим визитом глава МВД Украины Арсен Аваков.

По последним данным, самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp с эвакуированными из провинции Ухань украинцами вылетел из Китая. По пути в Украину лайнер совершит техническую посадку в Алматы, там сойдут на землю два гражданина Казахстана.

Место, куда доставят украинцев, которых забрали из китайского города Ухань, планируют охранять круглосуточно, эксклюзивно подтвердили "Сегодня" в МВД. Охрану учреждения, в котором должны пребывать вернувшиеся из Китая, будут осуществлять сотрудники Нацполиции и Нацгвардии.

"Сегодня" писали, что на западе Украины протестующие против размещения в местных учреждениях украинцев из Китая рыли окопы и жгли шины.

Также мы сообщали, что на спецборте, который вылетел из китайского города Ухань, отправился корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов – он стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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