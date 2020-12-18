Украинцы будят летучих мышей и те гибнут на холоде. Как спасают рукокрылых (видео)

Проснувшиеся животные не могут сами дожить до весны

Украинцы начали будить летучих мышей, которые зимуют в щелях высоток. При этом если колонию побеспокоить, краснокнижные животные могут погибнуть.

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Журналисты "Сегодня" выяснили, как их спасают.

Люди нечаянно будят животных во время ремонтов. Так, на крыше многоэтажки в Ивано-Франковске прятались более двух сотен летучих мышей. Оставлять напуганных животных нельзя: погибнут от холода и голода. Их собирают в коробку – так начинается спасательная операция.

Чаще всего животных находят на балконе, в подъезде, на улице, иногда между окнами.

Видео: Сегодня

Рукокрылых со всей Украины везут в Харьков и всех кольцуют. Волонтеры их поят, откармливают и в мешочках отправляют спать в холодильник. Но так само летучую мышь можно спасти и дома. Меню должно состоять только из насекомых.

"Летучим мышам нельзя нашу пищу: никакого мяса, бананов, детского пюре, кошачьего корма. Все летучие мыши Европы питаются исключительно насекомыми", – сказала соучредитель Центра реабилитации рукокрылых Алена Прилуцкая.

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За две недели, когда наберет вес, летучую мышь надо посадить в мешочек или проветриваемую коробку. И спрятать до апреля в холодильник. Правильная температура – 4-6 градусов тепла.

Прилуцкая говорит, что для людей это абсолютно безопасно.

"Конечно безопасно. Летучие мыши не едят наших продуктов. Не интересуются ими", – отметила она.

Если они проснутся и начнут пищать – надо дать воды и снова уложить спать. А весной выпустить на свободу.

Ранее мы писали, что в киевской квартире живет 400 летучих мышей.

Также напомним, как 1700 летучих мышей устроили брачные игры на балконе многоэтажки во Львове.

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