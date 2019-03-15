Украинец создает уникальные авиамодели и добился призового места в США

Николай Коваленко строил самолеты со школьной скамьи, а теперь побеждает на международных соревнованиях

Этап Кубка мира SIERRA CUP. В 2018-м в Калифорнии (США) Николай Коваленко занял призовое место. Фото из архива Н. Коваленко.

Украинец создает уникальные авиамодели и добился призового места в США Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a90/685/5c8a906850db9.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a90/685/5c8a906850db9.png 2019-03-15T06:00:00+02:00 Харьков Николай Коваленко строил самолеты со школьной скамьи, а теперь побеждает на международных соревнованиях

Даже в 60 лет можно достигать новых вершин, получать звание чемпиона и обходить соперников со всего мира. Это доказал харьковчанин Николай Коваленко, который занял первое место на одном из этапов Кубка мира по авиамодельному спорту в Калифорнии, США, — Max Men International 2019. "Сегодня" он рассказал, как создает авиамодели и как добился призового места.

Строить модели самолетов Николай Коваленко начал еще в младших классах, а по окончании школы точно знал, что хочет поступить в Харьковский авиационный институт, где впоследствии освоил специальность инженера-механика, конструктора двигателей первой ступени ракеты-носителя. Будучи студентом, Коваленко занимал свои первые призовые места в областных и общегосударственных соревнованиях. Затем работал на Харьковском авиазаводе на должности начальника цеха, но вскоре открыл свое дело и уже 20 лет занимается производством и продажей изделий из пластмассы.

В авиамодельном спорте участники соревнуются в конструировании и изготовлении летающих моделей, управлении ими в полетах на скорость, дальность, продолжительность и на высший пилотаж.

Николай Коваленко выступает в категории F1B, свободнолетающие резиномоторные модели самолетов, которые взлетают с помощью большого винта, присоединенного к скрученному резиновому жгуту. Резиномотор туго наматывается с помощью ручной дрели, после чего модель запускается с места. Взлет длится 25—40 секунд, пока не закончится энергия мотора, а затем винт складывается и модель планирует точно так же, как и планер.

"Ты запускаешь модель, которая должна пролететь не менее 180 секунд, и потом ее обратно доставляешь на старт. И так семь туров по одному часу. А кто выдержал — летают уже плюс две минуты каждый тур. Больше десяти минут модель не может пролететь. Это так называемое аэродинамическое качество модели", — объясняет Николай Коваленко.

Max Men International 2019. Харьковчанин стал первым. Фото из архива Н. Коваленко

На создание одной авиамодели приходится тратить около года.

"Сначала ты конструктор, потом — технолог, дальше — испытатель. Сейчас некоторые детали моделей уже можно купить или даже готовую модель", — говорит Коваленко.

Для самого резиномотора необходимо 30 граммов качественной резины. В целом модель весит как стакан воды — 230 граммов, а ее размах — почти два метра.

За годы участия в авиамодельном спорте Николай Коваленко создал около 30 моделей, но сохранились не все — некоторые улетели или сломались. К примеру, в пос. Коротич после открытия сезона у модели не сработал автомат принудительной посадки, и она улетела. Николай Михайлович долго ее искал по установленному радиомаяку и думал, что уже потерял.

"Через пару дней позвонили. Оказалось, модель нашли в саду в деревне примерно в 20 км от Коротича, а увидев на крыле телефон, набрали меня. Модель увидел мальчишка лет восьми", — вспоминает конструктор.

Путь к победе на Max Men International 2019 для харьковчанина начался четыре года назад.

"Решил поучаствовать в выездных соревнованиях за рубежом. Было время хорошо подготовиться, и тогда я впервые выиграл серьезный этап Кубка мира в немецком Цюльпихе. Там на меня обратили внимание. Потом участвовал в разных соревнованиях в Румынии, Венгрии, Швейцарии", — рассказывает Николай.

В 12 лет. В руках — одна из первых созданных моделей. Фото из архива Н. Коваленко

В прошлом году он стал призером чемпионата Украины, а в конце нынешнего февраля на этапе Кубка мира в США занял 1-е место.

"Я знал, сколько претендентов даже из Украины туда поехало, а наша страна именно в этой категории очень конкурентная. Вдобавок, там было шесть бывших обладателей этого кубка. Поэтому я никак не ожидал, что взойду на пьедестал Max Men", — говорит Николай Коваленко.

Этот вид спорта, как и любой другой, требует финансовых вложений и работы над собой.

"Это невероятные эмоции. Вы покоряете третью координату. Если ваша модель взлетела — считайте, вы сами взлетели. Взлет модели, бросок, старт, выпуск — это захватывает больше, чем полет на самолете. Это сродни прыжку с парашютом, пока ты в первые секунды летишь в свободном падении", — рассказал победитель.

По словам харьковчанина, в авиамодельном спорте немало участников зрелого возраста, а в США можно встретить спортивных и увлеченных мужчин 70—80 лет.

"И я еще буду участвовать! Вот прошел в этом году отбор в национальную сборную — будем защищать страну в Америке на чемпионате мира, куда съезжаются спортсмены из 50 стран", — рассказывает Николай.

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Также сообщалось, что украинская сборная по авиамоделированию заняла лидирующие позиции на престижных международных соревнованиях в США. А Владислав Клименко, школьник из Марганца Днепропетровской области, возглавил рейтинг среди юниоров.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.