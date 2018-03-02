Украинец вез в Россию баллончик с марихуаной

Сегодня, 15:38

Наркотики обнаружили в Харьковской области


Наркотический освежитель воздуха нашли пограничники в Харьковской области. Как оказалось, украинец вез в Россию баллончик с марихуаной. Всего там было 50 граммов вещества, которое обнаружил служебный пес при осмотре машины в пункте пропуска "Гоптовка". Мужчину задержали. Продолжается экспертиза.

Ранее сообщалось, что на территории посольства России в Аргентине были обнаружены 389 килограммов кокаина. Он был обнаружен в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе, они были упакованы в 12 сумок.

О найденных наркотиках сообщил правоохранителям российский посол Виктор Коронелли еще в декабре 2016 года. Чемоданы с кокаином обозначили как дипломатическую почту. После проверки полицейские подтвердили, что посольство использовали для отправки наркотиков. После этого в Буэнос-Айресе кокаин заменили на муку и установили в вещество GPS-датчики. Правоохранители отследили, кому предназначалась крупная партия наркотиков.

По информации СМИ, экс-глава ФСБ России Николай Патрушев сопровождал доставку из Аргентины в Россию чемоданов с мукой, которой полиция Аргентины заменила кокаин.
пограничники, наркотики, конопля, харьковская область

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"Сегодня"

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