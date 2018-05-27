Украинец вез в Россию больше полутора центнеров сала

Сегодня, 03:00

Как пояснил правонарушитель, товар он пытался переместить в РФ с целью сбыта

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Пограничники Харьковского погранотряда, сотрудники отдела пограничной службы "Волчанск" совместно с представителями СБУ задержали на окраине приграничного пос. Рыбалкино в 150 м от линии границы "УАЗ" под управлением гражданина Украины.

"При досмотре автомобиля в кузове было обнаружено 160 кг сала, на которое отсутствовали любые товаросопроводительные документы. Как пояснил правонарушитель, товар он пытался переместить в РФ с целью сбыта. На данный момент мужчина задержан за попытку нарушения государственной границы, товар изъят и передан таможне", – сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Напомним, Россельхознадзор уничтожил более десятка тонн украинского салаВ России под Воронежем сотрудники пограничного управления ФСБ изъяли и уничтожили почти 11 тонн сала, ввезенного с территории Украины. Об этом говорится на сайте Россельхознадзора. На мешках с салом были маркировочные ярлыки на украинском языке. Вместе с ним пограничники обнаружили три мешка с семенами весом в 75 кг.

Также мы писали, что на границе с РФ пограничники нашли грузовик сала.
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Источник:

"Сегодня"

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