Украинка создает шедевры из шерсти: среди них – скульптура Натали Портман и Мистер Барсук

Кажется, что удивить традиционным валянием из шерсти уже невозможно. Однако от работ харьковчанки Александры Алексеенко просто захватывает дух: она создает не просто игрушки, а самые настоящие скульптуры и бюсты, которые, кажется, вот-вот оживут.

Будучи студенткой Харьковской государственной академии дизайна и искусств, Александра в специализированном магазине для художников увидела пакеты с шерстью.

"Мне тогда стало интересно, что же может из этого получиться. Выбрала два рандомных цвета, взяла иголки с зазубринками — так и получились два убогих медведя", — вспоминает дизайнер.

Но уже тогда Александра поняла, что это увлекательное занятие, правда, занималась она им редко. А полтора года назад девушка решила вернуться к валянию. Сегодня в коллекции Александры — десятки морских, домашних и диких животных, есть растения из шерсти и даже скульптуры.

"Я люблю природу, а именно теплица у меня ассоциируется с атмосферой, которую я и хочу передать. Поэтому решила создать импровизированную мастерскую Tepliza",— рассказывает Александра.

Новый этап в валянии из шерсти у Александры начался с создания игрушек из детства.

"Например, к лошадке мы с папой вместе полозья лобзиком выпиливали", — рассказывает мастер. Еще один герой нежного возраста — Мистер Барсук из сказочной повести "Ветер в ивах" Кэннета Грэма. "Я очень люблю эту историю и создала сначала барсука, а потом решила построить ему дом", — говорит Александра.

В жилище есть миниатюрные аксессуары из шерсти и мебель. Работы передают мельчайшие детали персонажей, а их высота в среднем достигает 30—40 см. Вдохновляется мастер просмотром картин и чтением книг, да и круг единомышленников делает немало: например, бюст Матильды, героини Натали Портман из фильма "Леон", появился в результате дружеского соревнования.

"Нужно было сделать лицо, сначала я хотела сделать профиль Альфреда Хичкока, но потом передумала. Было очень интересно, можно ли из этого материала сделать что-то портретное", — вспоминает Александра.

Особых условий хранения изделия из шерсти не требуют: главное — позаботиться об отсутствии моли, которая может испортить игрушки.

"Я в шерсть добавляю лаванду или другие травы, которые отпугивают моль", — рассказывает девушка.

Девушка мечтает показать свои работы на выставке, а вот продавать большинство шедевров не готова, дескать, это как отдать часть себя.

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