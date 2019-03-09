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Украинские пограничники показали, как выявляют поддельные загранпаспорта

Сегодня, 18:54

Сотрудники Госпогранслужбы постоянно работают над повышением профессионального уровня

Украинские пограничники показали, как выявляют поддельные загранпаспорта Харьков Сотрудники Госпогранслужбы постоянно работают над повышением профессионального уровня

В Украине регистрируют новые факты подделок заграничных паспортов. Преступники, специализирующиеся на их изготовлении, постоянно совершенствуют свое мастерство.

Украинские пограничники также повышают профессиональный уровень, чтобы не упустить злоумышленников, например, посещают тренинги с иностранными экспертами. "Сегодня" побывали на одном из них.

На тренинге инспекторы Харьковского пограничного отряда пользуются привычными инструментами: увеличительным стеклом, инфракрасным и ультрафиолетовым излучением.

По их словам, чаще всего злоумышленники подделывают первую информационную страницу паспорта: переклеивают фотографию, меняют данные или вообще предъявляют чужой документ. Нарушители обычно используют утерянные паспорта.

Офицер управления пограничного контроля Госпогранслужбы Оксана Михалишина отмечает, что "пластическая хирургия идет семимильными шагами вперед".

"Поэтому уже предоставлялись практические рекомендации, как идентифицировать человека по каким-то отдельным элементам лица, которые не менялись с помощью хирургов", – сказала она.

В свою очередь инспектор пограничного контроля Сергей Столярчук рассказал о том, что новый вид мошенничества – ненастоящие шенгенские визы в паспортах.

"Мы должны обращать достаточно высокое внимание на людей, которые следуют именно с такими визами, чтобы они не использовали Украину как транзитный чекпоинт для следования в страны Европейского Союза", – отметил он.

Ранее сообщалось, что количество случаев мошенничества с украденными паспортами в Украине резко увеличилось.

"Сегодня" также выяснили, что делать в случае потери паспорта:

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Тег мошенничество, паспорт, загранпаспорт, госпогранслужба

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