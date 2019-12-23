Украинский фильм с актером с синдромом Дауна завоевывает мир

Ленту с харьковчанином Владом Погребным покажут в 14 странах мира

/ Фото: Сегодня

Реклама

Ловко плавает, обыгрывает взрослых в шахматы, вкусно готовит – все это о Владе Погребном, первом украинском актере с синдромом Дауна. 17-летний харьковчанин снялся в драме "История Лизы".

Недавно права на фильм приобрел знаменитый американский канал HBO для трансляции в 14 странах мира. С будущей звездой пообщались корреспонденты "Сегодня".

Влад наскоро готовит обед для семьи.

"Сегодня в меню – ленивые вареники, которые я обожаю с мамой", – говорит харьковчанин.

После школы парень бежит на спортивные секции – увлекается плаванием, настольным теннисом и шахматами. При этом успевает помогать родителям с сестренкой.

"Тапочки давай одень, да? Иди ко мне, моя зайка, моя девочка. Кто там? Мама? Скажи – "мама", моя крошка", – говорит Влад сестричке Дарине.

Умения и открытость Влада подкупили украинского режиссера Александра Жовну и парня утвердили на роль влюбленного подростка в социальной драме "История Лизы". Предложение стало неожиданностью для всей семьи.

"Мы долго не могли понять, и даже были вопросы такие прямые: "вы понимаете вообще, что вы делаете? Кого вы приглашаете? И что вы хотите от них получить?" Навыков у него не было. И этому всему он учился, овладевал буквально на ходу", – говорит отец Владислава Павел Погребной.

Съемочный день – не менее 12 часов. И так – в течение месяца. Влад признается: график был напряженным, но удовольствие, которое получал от съемок, того стоило.

Он уже скучает по работе и новым друзьям, которых нашел на площадке. Особенно по исполнительнице роли Лизы – Марьяне Ахраровой.

"Подружились. Теперь уже начали общаться с ней. Ну, по телефону либо по вайберу. Понравилось сниматься", – признался Влад Погребной.

Лента в украинском прокате была недолго. Сейчас путешествует по международным кинофестивалям, а недавно права на ее телепоказ в Европе выкупил всемирно известный канал НВО.

"Все держалось под большим секретом, мы звонили накануне этой новости режиссеру, он говорит: "вот, я сегодня-завтра публикую что-то очень важное, очень важное". Думаю, ну что может такое важное быть? Мы не понимали. Насколько я знаю, что с 1 мая следующего года этот фильм будет транслироваться в 14 странах Европы", – с волнением рассказывает мама Владислава Наталья Погребная.

Родители Влада радуются, что "История Лизы" поможет привлечь внимание общества к проблемам людей с инвалидностью.

"Важно то, что об этих детях, о людях с такими особенностями должны узнать как можно больше людей. Об их проблемах в тех ситуациях, с которым они сталкиваются, о том, как на них реагируют другие", – говорит отец Владислава Павел Погребной.

Сам подросток уже готов к новым предложениям сниматься в кино. Даже из-за рубежа. Для этого уже начал изучать английский.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что популярный актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев рассказал о работе с голливудскими актерами в новом фильме "Захар Беркут", премьера которого состоялась недавно, а также поделился подробностями воспитания детей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама