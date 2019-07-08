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Украинский путешественник арестован в Иране по подозрению в шпионаже

8 июля, 12:11

Ему пытается помочь дипломат Лубкивский

Артемий Сурин. Фото: Facebook
Артемий Сурин. Фото: Facebook.

В Иране по подозрению в шпионаже арестован путешественник из Харькова Артемий Сурин.

Об этом сообщил в Facebook сам путешественник, который, очевидно, несмотря на арест, имеет доступ к соцсетям.

Сурин воззвал о помощи, будучи задержанным в городе Ардакан из-за наличия дрона. Как пишет харьковчанин, он быстро был арестован в ситуации правового произвола.

На пост Сурина уже отреагировал украинский диплмат Маркиян Лубкивский. Он призвал коллег из МИДа срочно вмешаться в ситуацию.

"Уже разговаривал с директором Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Жанной Лещинской – пообещала действовать. Очевидно, что вести кейс должен Департамент консульской службы. Но нужно, чтобы подключились все – на уровне администрации президента и и.о. министра тоже", – написал Лубковский.

В комментариях к посту Лубкивского читатели, впрочем, неодобрительно отзываются о личности путешественника.

Как сообщалось, в Бангладеш были задержаны шестеро жителей Житомирской области по подозрению в мошенничестве с банкоматами.

Также мы сообщали, что после задержания многодетной украинки в Грузии в Украину вернулись находившиеся с ней дети.

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Тег Иран, МИД, арест, шпионаж, Украина, лубкивский, кругосветное путешествие, дрон

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