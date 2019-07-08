Украинский путешественник арестован в Иране по подозрению в шпионаже
Ему пытается помочь дипломат Лубкивский
В Иране по подозрению в шпионаже арестован путешественник из Харькова Артемий Сурин.
Об этом сообщил в Facebook сам путешественник, который, очевидно, несмотря на арест, имеет доступ к соцсетям.
Сурин воззвал о помощи, будучи задержанным в городе Ардакан из-за наличия дрона. Как пишет харьковчанин, он быстро был арестован в ситуации правового произвола.
На пост Сурина уже отреагировал украинский диплмат Маркиян Лубкивский. Он призвал коллег из МИДа срочно вмешаться в ситуацию.
"Уже разговаривал с директором Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Жанной Лещинской – пообещала действовать. Очевидно, что вести кейс должен Департамент консульской службы. Но нужно, чтобы подключились все – на уровне администрации президента и и.о. министра тоже", – написал Лубковский.
В комментариях к посту Лубкивского читатели, впрочем, неодобрительно отзываются о личности путешественника.
Как сообщалось, в Бангладеш были задержаны шестеро жителей Житомирской области по подозрению в мошенничестве с банкоматами.
Также мы сообщали, что после задержания многодетной украинки в Грузии в Украину вернулись находившиеся с ней дети.
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