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Украинское гражданство за пять тысяч долларов: задержан житель Харькова (фото, видео)

9 сентября, 15:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчина помогал россиянам с документами

В Харьковской области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили незаконную схему легализации россиян в стране.

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Как рассказали в пресс-службе СБУ, в одном из задокументированных эпизодов преступной деятельности житель Харькова пообещал гражданину РФ, выходцу одной из республик Северного Кавказа, безосновательно получить украинское гражданство.

За пять тысяч долларов США он обещал сделать комплект поддельных документов, которые должны стать основанием для оформления Государственной миграционной службой легального национального и зарубежного биометрического паспортов гражданина Украины.

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Сотрудники спецслужбы задержали организатора преступной схемы в пригороде Харькова после получения заказчиком биометрического паспорта гражданина Украины для выезда за границу в отделе Государственной миграционной службы.

Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге копы "накрыли" нелегальное предприятие, на котором подделывали документы.

Также напомним, эксперты рассказали о том, как отличить поддельные деньги от настоящих.

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Харьков СБУ гражданство подделка документов
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