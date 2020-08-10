Украл три шоколадки: в Харькове вынесли приговор мужчине

В Харькове суд вынес приговор мужчине, который попытался украсть три шоколадных яйца в одном из гипермаркетов города.

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Как говорится в решении Киевского районного суда, харьковчанин воспользовался тем, что на него никто не смотрит, и спрятал шоколадки под верхней одеждой.

При попытке пройти мимо касс его задержала охрана. Стоимость трех шоколадных яиц весом по 100 граммов каждая оценили в 439,29 гривни.

Рассмотрев материалы расследования, суд признал мужчину виновным по статье "кража", санкция которой предполагает до пяти лет лишения свободы.

Во время разбирательства подсудимый сознался в содеянном и заявил о своем раскаянии. Суд учел его слова и назначил мужчине наказание в виде одного года ограничения свободы, которое заменил испытательным сроком также на год.

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Напомним, в Киеве задержали мужчину, который пытался вынести из супермаркета плитку шоколада и коньяк, не расплатившись за товар. Злодеем оказался житель Полтавы 1992 года рождения, который уже был судим. Стоимость товара оценили в три тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку с более чем 40 тысячами гривен.

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