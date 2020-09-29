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Украла 30 миллионов и два года была в бегах: в Харькове копы задержали подозреваемую

29 сентября, 17:36

Руслан Ровик Руслан Ровик

Подозреваемой грозит до 12 лет тюрьмы

В Харькове полицейские задержали женщину, которая два года находилась в национальном розыске.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

По данным стражей порядка, женщина находилась в розыске по подозрению в мошенничестве и хищении 30 миллионов гривен, а также за угон машины.

Ранее ее не раз привлекали к ответственности за кражи. Как отметили копы, украденное имущество она использовала в своих интересах, а также для покупки драгоценных камней.

По данным полиции, женщина промышляла на территории Киевской и Днепропетровской областей, она хорошо знала о методах работы стражей порядка и, чтобы избежать наказания, часто меняла место жительства.

Сейчас ее поместили в изолятор временного содержания, где она ожидает этапирования в Святошинский суд Киева, где ее могут приговорить к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Украина возглавила рейтинг преступности в Европе. Наша страна возглавила список с показателем 48,8, а индекс безопасности составил 51,1. Второе место заняла Швеция, а третье – Франция. Последнее место заняла Словения с индексом 20,95.

Ранее в Нацполиции заявляли, что в 2019 году было меньше всего убийств в истории Украины. Правоохранители говорят, что меньше стало и грабежей, и разбоев.

В то же время за последние пять лет в Украине возросло минимум в 2,5 раза количество информационных преступлений, а в даркнете становится все больше предложений для хакеров.

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Киев Харьков розыск хищение

Источник: Сегодня

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