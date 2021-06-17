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Улетели после первого удара: в Харькове покупатель "воспитывал" кулаками мужчин без масок (видео)

17 июня 2021 11:25

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

Харьковчанин "раздал лещей" посетителям, которые начали ссориться с охранником

В Харькове в супермаркете посетитель избил двух мужчин. Одного за то, что не выполнял требование охранника, а второй просто попал под горячую руку.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Нетипичный Харьков".

Отмечается, что охранник магазина делал замечание мужчине за то, что тот ругался матом и был без маски, но слова не помогли. Тогда к ним подошел другой посетитель и тоже начал ругаться и угрожать.

Когда нарушителя пытался забрать знакомый, посетитель магазина одним ударом повалил его на пол. А после продолжил "воспитывать" кулаками и виновника конфликта. Тот также "улетел" после первого же удара.

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В полиции Харькова рассказали сайту "Сегодня", что информация об инциденте по их линии не проходила.

Напомним, ранее в Запорожье выпускники подрались с мужчиной в фонтане.

А во Львове подрались водители пригородных автобусов.

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