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Улицы Харькова покрылись пеной. В чем причина (фото, видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
14 октября, 11:22
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Жители города начали загружать видео этой аномалии в социальные сети
На улицах Харькова появилась пена / Коллаж "Сегодня"
На улицах Харькова появилась пена / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 14 октября, жители Харьковаувидели, что улицы города покрылись пеной. Социальные сети начали заполняться видео с аномалией.

Об этом пишут очевидцы в Telegram-канале ТРУХА Харькова.

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Пена на улицах Харькова. Фото: Telegram-канала ТРУХА Харькова.
Пена на улицах Харькова. Фото: Telegram-канала ТРУХА Харькова.

Пена на улицах Харькова. Фото: Telegram-канала ТРУХА Харькова.
Пена на улицах Харькова. Фото: Telegram-канала ТРУХА Харькова.

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Откуда пена?

У жителей города появились разные версии о том, откуда могла взяться эта пена. Одни уверены, что это случилось из-за каштанов, а другие обвиняют в этом местную ТЕЦ. Пену видели на улицах Киргизская, Героев труда, Энергетическая, Жасминовый бульвар и многих других.

Комментарии

Комментарии жителей Харькова. Скрин: Telegram-канал ТРУХА Харькова.
Комментарии жителей Харькова. Скрин: Telegram-канал ТРУХА Харькова.

Комментарии жителей Харькова. Скрин: Telegram-канал ТРУХА Харькова.
Комментарии жителей Харькова. Скрин: Telegram-канал ТРУХА Харькова.

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Комментарии жителей Харькова. Скрин: Telegram-канал ТРУХА Харькова.
Комментарии жителей Харькова. Скрин: Telegram-канал ТРУХА Харькова.

Аномалии в других городах

В селе, что находится на Львовщине, местные жители периодически видят, что вода в речке становится красного цвета.

Люди считают, что виновата в этом птицеферма, которая находится рядом. Увидеть выбросы крайне трудно. На предприятии тщательно следят, чтобы не было людей неподалеку водоема, куда выбрасывают отходы.

Повлиять на загрязнения населенного пункта не может ни одна служба.

Ранее мы писали:

  • В Харькове водитель маршрутки поскандалил с полицейским прямо в салоне. Он проигнорировал замечания правоохранителя на нарушение карантина и поехал дальше вместе с ним.
  • В центре Харькова, на улице Сумской, где в 2017 году произошло громкое ДТП с Еленой Зайцевой, троллейбус въехал в остановку общественного транспорта. Транспорт краем кабины зацепил стеклянный павильон.
  • В Харькове школы уйдут на осенние каникулы на неделю раньше, чем было запланировано. При этом отдыхать будут почти три недели.

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14 октября 1991. 264 рубля за тонну в свободно конвертированной валюте (по коммерческому курсу) - именно такую цену устанавливает Кабинет министров своим постановлением за прием в государственные ресурсы семян подсолнечника урожая 1991 года

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