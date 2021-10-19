Умерла мгновенно: под Харьковом молодая девушка попала под поезд

Полицейские выясняют все обстоятельства случившейся трагедии

Случилось это сегодня, 19 октября / Коллаж "Сегодня"

В поселке Песочине под Харьковом поезд "Львов – Бахмут" сбил девушку. Из-за полученных травм она умерла на месте. Ей было 19 лет.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Инцидент случился сегодня, 19 октября. Полиция получила вызов, что на железнодорожном перегоне "Люботин – Новая Бавария" поезд сбил девушку. От полученных травм 19-летняя жительница Песочина погибла на месте.

"Информация зарегистрирована в едином учете заявлений и сообщений. В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, все обстоятельства трагедии выясняются", – сообщили в полиции.

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Вчера, 18 октября, в городе Смила Черкасской области ученица 9 класса попала под поезд. Девочка шла в школу. Железнодорожный путь 9-классница переходила в наушниках, поэтому не слышала предупредительных сигналов.

Предварительно у ребенка диагностировали:

открытую черепно-мозговую травму,

перелом костей черепа,

ушиб головного мозга,

переломы обеих предплечий.

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