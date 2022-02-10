Умерла жена Кернеса – подробности

Умерла жена старшего сына бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса. Ее звали Яна.
Об этом ее муж Кирилл Кернес сообщил в Facebook.
Супруги прожили в браке 16 лет.
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"Возлюбленная, ты стремительной кометой пронеслась через мою жизнь. Оставив по себе две яркие звезды – наших замечательных детей. Ты согревала и воодушевляла меня прекрасных 16 лет. Ты была моей величайшей мечтой и страстной любовью. Это горькое слово – была..." – написал он.
Как сообщают в СМИ, женщина долго болела.
Что известно о семье
У Кирилла Кернеса и Яны осталось двое детей – дочь Кира и сын Лука. О других деталях личной жизни семьи информации немного.
Известно, что Яна Кернес работала нотариусом, а ее муж ранее занимал должность первого замдиректора КП "Харьковское городское бюро технической инвентаризации".
Также, судя по декларации Кирилла Кернеса, которую он подавал в 2021 году как депутат облсовета от блока "Успешный Харьков", указывается, что в его собственности находятся две квартиры и нежилые помещения в Харькове, у супруги Яны – три квартиры, также в Харькове.