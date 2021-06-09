"Ураган целый, стекла трясутся". Харьков накрыла непогода – сильный град, улицу затопило (видео)

Местные жители пишут, что град был настолько сильным, что в домах "стекла трясутся" – фото и видео непогоды

Харьков в среду, 9 июня, накрыла непогода. Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео ливня и града в разных районах города.

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На видео видно, что на улице поднялся сильный ветер, идет град и дождь.

"Град был в Харькове, ужас. Ураган целый", – написала пользователь alka_chka в местной группе в Telegram.

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Также в Сети написали, что град был очень сильным. По состоянию на 15:20 он уже закончился.

Фото: Труха Харьков

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"Град возле аэропорта, долбит так, что стекла трясутся", - написали в Telegram-канале "Х**вый Харьков".

Фото: Х**вый Харьков

А на улице Одесской сильный дождь затопил улицы. Авто "плывут" по дорогам.

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Напомним, перед этим под удар стихии попали Харьков и Херсон. Многие улицы превратились в реки.

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