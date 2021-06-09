"Ураган целый, стекла трясутся". Харьков накрыла непогода – сильный град, улицу затопило (видео)

Харьков в среду, 9 июня, накрыла непогода. Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео ливня и града в разных районах города.
На видео видно, что на улице поднялся сильный ветер, идет град и дождь.
"Град был в Харькове, ужас. Ураган целый", – написала пользователь alka_chka в местной группе в Telegram.
Фото: Труха Харьков
Также в Сети написали, что град был очень сильным. По состоянию на 15:20 он уже закончился.
Фото: Труха Харьков
Фото: Труха Харьков
"Град возле аэропорта, долбит так, что стекла трясутся", - написали в Telegram-канале "Х**вый Харьков".
Фото: Х**вый Харьков
А на улице Одесской сильный дождь затопил улицы. Авто "плывут" по дорогам.
Напомним, перед этим под удар стихии попали Харьков и Херсон. Многие улицы превратились в реки.
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