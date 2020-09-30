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Ураган в Харькове: ветка упала студентке на голову, спасали прохожие (видео)

30 сентября, 13:17

Руслан Ровик Руслан Ровик

Ветки и деревья падали на харьковчан и припаркованные машины

В Харькове, где бушует ураганный ветер, на территории политехнического института крупная ветка упала на голову девушке. Спасали женщину случайные прохожие.

Соответствующее видео опубликовано на Telegram-канале Труха.

На кадрах видно, как парень и девушка пытаются сохранить жизнь пострадавшей до приезда медиков, делая ей непрямой массаж сердца.

Прибывшая скорая помощь увезла женщину в ближайшее медучреждение. О ее состоянии пока не сообщается.

Видео: Telegram-канал Труха

В свою очередь, представители ХПИ сообщили подробности инцидента. Оказалось, что ветка упала на двух студенток, которые в тот момент переходили между двумя корпусами, сообщает NewsRoom.

Видео: Telegram-канал Труха

"Пострадала первокурсница Учебно-научного института химических технологий и инженерии НТУ "ХПИ" Екатерина Пан. После падения ветки, она потеряла сознание. У второй студентки — гематома. На место вызвали бригаду скорой помощи, медики увезли обеих девушек в больницу. Место ЧП оградили", — рассказала спикер ХПИ Елена Розова.

Также в Сети появилось видео падения дерева на припаркованную машину. Как рассказали свидетели происшествия, в результате инцидента у машины было разбито лобовое стекло и деформирована крыша.

Видео: Telegram-канал Х_Салтовка

Напомним, ранее мы сообщали о крупном смерче, который пронесся в Одесской области. Стихия бушевала на следующий день после мощного ливня, который натворил немало бед в самой Одессе.

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Харьков ветер деревья ураган непогода скорая помощь ураганный ветер ветки

Источник: Сегодня

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