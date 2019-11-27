Ушел в школу и пропал без вести: в Харьковской области разыскивают подростка

Иллюстрация / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Харьковской области полицейские разыскивают подростка, который два дня назад ушел в школу и до сих пор не вернулся.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что 14-летний Максим Ващенко ушел из дома в селе Погоновка 25 ноября. Парень направлялся в школу, но так и не пришел домой.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

На момент исчезновения подросток был одет в темно-зеленую куртку с мехом на капюшоне, камуфляжные спортивные штаны и черные сапоги. У парня с собой был черный рюкзак.

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А в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Также мы сообщали, что в Харькове пропавших детей будут искать с помощью SMS. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

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