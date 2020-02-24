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Ушла из дома и не вернулась: в Харькове пропала 12-летняя девочка (фото)

24 февраля, 04:30

Полицейские просят помочь разыскать школьницу

В Харькове пропала 12-летняя девочка – Мария-Ангелина Русанова ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Последний раз девочку видели около 21:00 22 февраля. В пресс-службе Основянского отдела полиции опубликовали фото и приметы школьницы.

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На момент исчезновения девочка была одета в зеленую куртку, синие джинсы и красные сапоги.

В полиции просят при наличии любой информации о местонахождении школьницы, сообщить в Основянский отдел полиции по телефону: (057) 705-98-15 или 102.

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Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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