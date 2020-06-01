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Харьковские копы разыскали пропавшую девочку в другой области

1 июня, 14:00

Руслан Ровик Руслан Ровик

На поиски подростка подняли весь личный состав райотдела полиции

Пропавшую в Харьковской области девушку-подростка, которая "ушла в кафе", полицейские разыскали в соседнем регионе.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, 15-летняя девушка из Сахновщинского района пропала еще 30 мая.

"На поиски пропавшей был поднят весь личный состав райотдела. В течение суток девочку разыскали. Она находилась в селе Перещепино Днепропетровской области дома у своего парня", - говорится в сообщении.

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Копы подчеркнули, что никаких противоправных действий в ее отношении совершено не было – девушку вернули домой после беседы.

Был составлен административный протокол по статье "невыполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка".

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее жительницу Одесской области Алину Недову, которая пропала 6 мая, нашли мертвой возле Днестровского лимана. Внешних признаков насилия на теле девушки обнаружено не было, рассказали копы.

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А в Харьковской области обнаружили мертвой шестилетнюю девочку, которую почти сутки разыскивали в Золочевском районе. Всего в поисках ребенка было задействовано более 500 человек.

Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее – смотрите в нашем сюжете:

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подросток девочка харьковская область исчезла Днепропетровская область пропавшие дети

Источник: Сегодня

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