Условия для велосипедистов в Днепре: где обустроят дорожки и почем велопрокат

Арендовать на день велосипед и устроить покатушки в Днепре можно за 200—300 грн

Вскоре владельцам двухколесных будет проще крутить педали, колеся по улицам Днепра. На проезжей части и тротуарах города планируют обустроить специальные дорожки для езды на велосипедах общей протяженностью в 36 км. "Сегодня" выяснила, где появятся дорожки и во сколько они обойдутся казне.

Строительство велодорожек идет полным ходом уже не первый месяц. В мэрии отмечают: создание инфраструктуры для велосипедистов — тренд, который город активно поддерживает.

"Все большие и масштабные проекты, которые мы выполняем, в обязательном порядке предусматривают наличие велодорожек. Это современный тренд, это удобно. Тем более что все больше и больше жителей города пользуются велотранспортом. Только за последние 10 лет количество участников велодвижения в Днепре возросло примерно в восемь раз. Мы должны сделать передвижение по городу для этих людей комфортным", — рассказывает "Сегодня" заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

Самым протяженным для езды на байке станет участок дороги от жилмассива Победа до жилмассива Парус. Часть этого инфраструктурного плана строители уже реализуют, занимаясь реконструкцией Набережной Победы.

"Нами изготовлена проектная документация на реконструкцию Набережной от жилмассива Парус до Кайдакского моста, участок велодорожек от Кайдакского моста до Речпорта, от Речпорта до жилмассива Парус. Все эти проекты готовы, они прошли экспертизу. Остается только финансовый вопрос", — говорит Михаил Лысенко.

Сейчас велодорожки строят также в ходе капитального ремонта на ул. Курчатова, пр-те Свободы, пл. Успенской, ул. Княгини Ольги, пр-те Петра Калнышевского, ул. Юрия Кондратюка, бул. Рубиновом, ул. Скелеватой, ул. Шодуаровской. Общая протяженность дорожек здесь составит 5,975 км. Однако большую часть дорожек обустроят во время капитального ремонта тротуарного покрытия. Ориентировочная стоимость проекта — 362 млн грн (см. инфографику).

В центральной части города создавать велодорожки будут во время реконструкции главного проспекта.

"В будущем планируем приступить к масштабной реконструкции проспекта Дмитрия Яворницкого, на котором будем обустраивать велосипедную инфраструктуру. Ремонт здесь начнется после переноса сетей, необходимых для строительства метрополитена. Мы подводим туда новые коммуникации", — отмечают в мэрии.

Приобщиться к развитию велосипедного движения в Днепре предлагает и местный житель Александр Радуль, который зарегистрировал на сайте единой системы местных петиций документ, в котором предлагает создать в городе муниципальный велопрокат.

"В этом году муниципальный велопрокат открыли во Львове и Харькове, скоро открытие в Киеве. Во всех трех случаях оператором городского велопроката стала известная европейская компания. Прошу поддержать петицию к Днепровскому городскому совету с предложением заключить аналогичный договор и создать в Днепре муниципальный велопрокат", — пишет автор.

Однако в горсовете эту идею пока не поддерживают, ссылаясь на частые кражи и порчу коммунального имущества.

"Если кому-то из предпринимателей интересно сделать велопрокат, пусть приходит в горсовет, лично ко мне. Я уверен, мы найдем общий язык, выделим им землю, поможем с оформлением. Но в обозримом будущем покупать велосипеды за бюджетные деньги, с которыми неизвестно, что будет происходить, мы не готовы", — подчеркивает заммэра Михаил Лысенко.

БАЙК НАПРОКАТ: СТОИМОСТЬ И СКИДКИ

Арендовать на день велосипед и устроить покатушки в Днепре можно за 200—300 грн. При этом более приемлемо для кошелька можно взять напрокат байк с почасовой оплатой, ведь арендаторы нередко предлагают клиентам хорошие скидки на двухколесные. Так, в среднем по городу стоимость часа аренды велосипеда обойдется в 40—50 грн, тогда как последующие часы уже будут идти со скидкой, которая иногда достигает 20—30%.

Пункты проката в Днепре:

ул. Европейская, 50.Час аренды здесь обойдется в 40—50 грн, день — 200 грн. Тел. (050) 388-25-01;

ул. Харьковская (ТЦ "Кубометр"). Час аренды стоит 60—70 грн, день — 250—300 грн. Тел. (066) 109-11-19;

ул. Святослава Храброго, 13 (турцентр "Рыба Андрей"). Часовой прокат стоит 40 грн, целый день — 150 грн. Тел. (063) 350-02-14.

Ранее мы писали, что почти две недели в Харькове работает муниципальный велопрокат. Пока сеть состоит из 14 станций, которые расположены в центре города и приближенных к нему районах. Правда, в тестовом режиме работает только пять: на пл. Конституции, около станций метро "Госпром" и "Научная", на ул. 23 Августа — рядом с памятником Воину-освободителю, а также у входа в парк Горького. На станциях пока размещено по 5—7 велосипедов. "Сегодня" проверила, как работает новинка, и сравнила ее с уже существующими велопрокатами города.

Напомним, в Украину пришли мировые тренды: украинцы пересаживаются на электрокары и велосипеды.

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