Українська
$ 28,25
32,89
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Усталость экипажа – не вариант: эксперт опроверг одну из версий крушения Ан-26

27 сентября, 03:04

Игорь Серов , Руслан Ровик

Специалист напомнил, что тренировочные полеты сравнительно короткие

Крушение Ан-26 в Харьковской области не могло произойти из-за усталости экипажа, потому эту версию стоит отвергнуть.

Реклама

Об этом сайту "Сегодня" заявил авиационный эксперт Богдан Долинце.

"Я не считаю, что в данном случае был этот фактор. Когда перелет дальний и занимает около 12-14 часов, то тогда задействовано как правило два экипажа", – подчеркнул он.

Кроме того, специалист напомнил, что, как правило, тренировочные полеты продолжаются не слишком долго.

"Если же речь идет о полете продолжительностью всего несколько часов и полете, который происходит не каждый день, то об усталости экипажа говорить не приходится", – резюмировал он.

Об окончательных причинах аварии Ан-26 можно будет говорить после расшифровки бортовых самописцев. Предварительно специалисты считают причиной падения – отказ датчика в двигателе. Об этом на месте трагедии сообщил министр обороны Андрей Таран и предположил, что скорее всего, самолет зацепился крылом за землю. Пока, по поручению президента, всеучебные полеты Ан-26 и их аналогов поставили на "паузу".

"Правоохранительные органы сейчас активизируют проверку всех оборонных контрактов, усилят контроль за расследованием всех преступлений, совершаемых в сфере оборонной, которые связаны с закупкой военной техники и с их обслуживанием", – комментирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков крушение катастрофа чугуев харьковская область авиакатастрофа

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Курсанты и командир. Имена 26 погибших в авиакатастрофе Ан-26
Курсанты и командир. Имена 26 погибших в авиакатастрофе Ан-26Украина
Кернес на лечении в Германии: сын рассказал о состоянии отца
Кернес на лечении в Германии: сын рассказал о состоянии отцаПолитика
"Он тушил второго парня": что сказала Зеленскому мать выжившего курсанта Золочевского (видео)Украина
"Низко и подло": у Кернеса отреагировали на слухи о его заражении коронавирусомХарьков
Стало известно, сколько Кернес заплатил за перелет в Германию и лечение
Стало известно, сколько Кернес заплатил за перелет в Германию и лечениеХарьков
Под Харьковом упал самолет: видео
Под Харьковом упал самолет: видеоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять