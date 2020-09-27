Усталость экипажа – не вариант: эксперт опроверг одну из версий крушения Ан-26

Крушение Ан-26 в Харьковской области не могло произойти из-за усталости экипажа, потому эту версию стоит отвергнуть.

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Об этом сайту "Сегодня" заявил авиационный эксперт Богдан Долинце.

"Я не считаю, что в данном случае был этот фактор. Когда перелет дальний и занимает около 12-14 часов, то тогда задействовано как правило два экипажа", – подчеркнул он.

Кроме того, специалист напомнил, что, как правило, тренировочные полеты продолжаются не слишком долго.

"Если же речь идет о полете продолжительностью всего несколько часов и полете, который происходит не каждый день, то об усталости экипажа говорить не приходится", – резюмировал он.

Об окончательных причинах аварии Ан-26 можно будет говорить после расшифровки бортовых самописцев. Предварительно специалисты считают причиной падения – отказ датчика в двигателе. Об этом на месте трагедии сообщил министр обороны Андрей Таран и предположил, что скорее всего, самолет зацепился крылом за землю. Пока, по поручению президента, всеучебные полеты Ан-26 и их аналогов поставили на "паузу".

"Правоохранительные органы сейчас активизируют проверку всех оборонных контрактов, усилят контроль за расследованием всех преступлений, совершаемых в сфере оборонной, которые связаны с закупкой военной техники и с их обслуживанием", – комментирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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