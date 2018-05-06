В 140 населенных пунктах Харьковской области установят фонари

В начале мая программа по освещению улиц стартует в 12 районах региона

Новые фонари устанавливают в поселке Коломак, это Харьковская область. Свет появится, говорят в областной администрации, в конце месяца.

Осветить планируют и дорогу в местную школу. Всего установят почти три десятка фонарей.

Кроме того, в начале мая программа по освещению улиц стартует еще в 12 районах. Таким образом, к концу года почти в 140 населенных пунктах области станет светлее.

Напомним, на центральной аллее киевского Ботанического сада им. академика А.Фомина завершили установку инновационных уличных светильников, оборудованных солнечными панелями. Освещение профинансировала энергетическая компания ДТЭК.

Первые 10 светильников установлены в нижней, самой слабоосвещенной части ботанического сада. В 2019 г. ДТЭК планирует оборудовать фонарями всю центральную аллею. Общая сумма вложений составит около 1,5 млн грн.

Также мы писали, что центр Одессы будут освещать старинные фонари. По словам директора коммунального предприятия "Одесгорсвет" Александра Прокопца, опоры фонарей будут стилизованы под те, что ставили в городе в начале XIX века. А вот светодиодные светильники для них купят у бельгийской фирмы и разместят на разной высоте: восемь-девять метров для проезжей части и пять — для пешеходной.