В 17 раз выше нормы: в Харькове пьяный водитель протаранил три авто

Дальнейшую судьбу мужчины решит суд

Фото: патрульная полиция.

В Харькове копы задержали пьяного водителя автомобиля ГАЗ, который протаранил три машины. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 июня на улице Амосова, 25. По данным правоохранителей, "Газель" врезалась в припаркованные Gelly, Opel Astra и ГАЗ-31029. К счастью, никто из участников движения не пострадал.

В ходе общения с нарушителем стражи порядка выявили у него признаки опьянения. Проверка на Драгере показала, что уровень алкоголя в крови водителя составляет 3,35 промилле, что в 17 раз превышает допустимую норму.

На "лихача" копы составили админпротоколы. Дальнейшую судьбу мужчины решит суд.

Смотрите, чем для украинцев заканчивается пьяное вождение. Некоторые водители садятся за руль, употребив смертельную дозу алкоголя.

Напомним, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

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