В аэропорту Харькова задержали пьяного иностранного дебошира

Пьяного гражданин Германии не пустили на рейс до Дортмунда

Вечером 6 сентября в международном аэропорту Харькова не пустили на рейс гражданина Германии: 53-летний мужчина пытался зарегистрироваться на рейс в Дортмунд, но ему отказали в посадке из-за явных признаков опьянения.

После этого иностранец начал всячески выражать свое недовольство, сообщили в пресс-службе Восточного управления Госпогранслужбы.

"Мужчина замахивался на сотрудников аэропорта, пассажиров и пограничников, когда его пытались увести", – говорится в сообщении.

В результате иностранец был задержан нарушение режима в пункте пропуска и за сопротивление стражам порядка. Дебошира передали полицейским.

Относительно нарушителя был оформлен протокол по статье "сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования из охраны общественного порядка и государственной границы или военнослужащему".

Напомним, ранее пассажир авиарейса Москва-Душанбе устроил драку со стюардессой. Мужчину усмирили с помощью упаковочной пленки, а видео допроса выложили в сети.

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