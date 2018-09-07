В аэропорту Харькова задержали пьяного иностранного дебошира
Пьяного гражданин Германии не пустили на рейс до Дортмунда
Вечером 6 сентября в международном аэропорту Харькова не пустили на рейс гражданина Германии: 53-летний мужчина пытался зарегистрироваться на рейс в Дортмунд, но ему отказали в посадке из-за явных признаков опьянения.
После этого иностранец начал всячески выражать свое недовольство, сообщили в пресс-службе Восточного управления Госпогранслужбы.
"Мужчина замахивался на сотрудников аэропорта, пассажиров и пограничников, когда его пытались увести", – говорится в сообщении.
В результате иностранец был задержан нарушение режима в пункте пропуска и за сопротивление стражам порядка. Дебошира передали полицейским.
Относительно нарушителя был оформлен протокол по статье "сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования из охраны общественного порядка и государственной границы или военнослужащему".
Напомним, ранее пассажир авиарейса Москва-Душанбе устроил драку со стюардессой. Мужчину усмирили с помощью упаковочной пленки, а видео допроса выложили в сети.
Ранее мы писали, что жена российского депутата устроила драку в самолете Москва-Бейрут. Неадекватная россиянка кричала на всех без разбора, срывая голос, и угрожая, при этом не забывая говорить, что она "жена депутата".
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