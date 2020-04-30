В Балаклее возле военных складов вспыхнул масштабный пожар

Неподалеку военного арсенала в Балаклее (Харьковская область), где во время взрывов 15 ноября 2019 года погибли трое саперов, в среду, 29 апреля, загорелся сухостой.

Об этом сообщил представитель ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, передает "Суспільне".

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По его словам, возгорание произошло около 12:34 среды на выезде из города на окружной дороге. Горит сухая трава и мусор. Площадь пожара достигает около 350 квадратных метров. Огонь тушат три отделения огнеборцев. Угрозы распространения нет.

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Спасатели отмечают, что пожар произошел по другую сторону от арсенала.

Напомним, в марте 2017 года на крупнейшем в стране складе боеприпасов, неподалеку от Балаклеи, ночью произошел пожар. Власти эвакуировали население в радиусе 10 километров от эпицентра взрывов (население города — 29 тыс. человек) – автобусами вывозили людей из опасной зоны. Читайте все подробности и версии взрывов в Балаклее в 2017 году.

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А 15 ноября минувшего года на территории воинской части в Балаклее взорвались боеприпасы. Местные жители не были предупреждены о том, что там идет плановая утилизация снарядов, и в сети стали появляться видео и фото клубов дыма в районе населенного пункта. Люди забили тревогу и думали, что повторяется история 2017 года. Позже в Генштабе объяснили ситуацию.

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