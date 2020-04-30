Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Балаклее возле военных складов вспыхнул масштабный пожар

30 апреля, 01:01

Елена Вус

Площадь пожара достигает около 350 квадратных метров

Неподалеку военного арсенала в Балаклее (Харьковская область), где во время взрывов 15 ноября 2019 года погибли трое саперов, в среду, 29 апреля, загорелся сухостой.

Об этом сообщил представитель ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, передает "Суспільне".

Реклама

По его словам, возгорание произошло около 12:34 среды на выезде из города на окружной дороге. Горит сухая трава и мусор. Площадь пожара достигает около 350 квадратных метров. Огонь тушат три отделения огнеборцев. Угрозы распространения нет.

В тренде
Усиление обстрелов и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Спасатели отмечают, что пожар произошел по другую сторону от арсенала.

Напомним, в марте 2017 года на крупнейшем в стране складе боеприпасов, неподалеку от Балаклеи, ночью произошел пожар. Власти эвакуировали население в радиусе 10 километров от эпицентра взрывов (население города — 29 тыс. человек) – автобусами вывозили людей из опасной зоны. Читайте все подробности и версии взрывов в Балаклее в 2017 году.

Реклама

А 15 ноября минувшего года на территории воинской части в Балаклее взорвались боеприпасы. Местные жители не были предупреждены о том, что там идет плановая утилизация снарядов, и в сети стали появляться видео и фото клубов дыма в районе населенного пункта. Люди забили тревогу и думали, что повторяется история 2017 года. Позже в Генштабе объяснили ситуацию.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео мусор арсенал Балаклея харьковская область сухостой пожар

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 29 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 29 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 29 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 29 апреля и все подробности из регионовУкраина
Стало известно, кто
Стало известно, кто "принес" коронавирус в психбольницу в Харьковской областиХарьков
Вспышка коронавируса в Харьковской области: в селе перекопали дороги, чтобы закрыть въезд и выезд
Вспышка коронавируса в Харьковской области: в селе перекопали дороги, чтобы закрыть въезд и выездХарьков
На
На "карантинные" протесты вышли предприниматели Харькова и Львова: фото и видеоЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...