В берлогах и под лампами: как зимуют животные в экопарке и зоопарке Харькова

Львы, тигры, ягуары, леопарды, каракалы, гепарды выходят ненадолго на прогулку из теплых домиков хотя бы раз в день

В берлогах и под лампами: как зимуют животные в экопарке и зоопарке Харькова Таисия Ерохина 2019-02-07T05:00:00+02:00 Харьков Львы, тигры, ягуары, леопарды, каракалы, гепарды выходят ненадолго на прогулку из теплых домиков хотя бы раз в день













Многим обитателям харьковских зверинцев зима доставляет истинное удовольствие. "Сегодня" выяснила, как проводят сезон холодов братья наши меньшие и какого ухода требуют в суровых условиях.

Еще в декабре обитатели Регионального ландшафтного экопарка начали устраиваться на зимовку. Как рассказали нам в парке, зимой из более 2000 питомцев почти 70% находятся в зимниках. Но вот на свежем воздухе в открытых вольерах любят проводить время большая часть копытных, хищников, а также практически все кошачьи. Львы, тигры, ягуары, леопарды, каракалы, гепарды выходят ненадолго на прогулку из теплых домиков хотя бы раз в день.

"Исключение, если на улице ледяной ливень или сильная стужа. Хотя для амурского тигра и дальневосточного леопарда комфортно гулять и при –20 градусах. Пумы и рыси тоже вполне морозоустойчивые хищники", — говорят в пресс-службе экопарка.

У всех млекопитающих есть навесы и теплые домики, где можно пересидеть непогоду и ночевать. А вот в открытых вольерах находится часть птиц: хищные, совы, утки, гуси, некоторые водоплавающие и попугаи. Не боятся холодов и проводят время в открытых вольерах и некоторые из приматов — гамадрилы, макаки, маготы.

Как рассказали в пресс-службе экопарка, большинство теплолюбивых животных, экзотических птиц и приматов переезжают в закрытые зимники.

"Это служебные помещения, вход посетителям туда запрещен. Они отапливаются, там устанавливают инфракрасные и ультрафиолетовые лампы. Такие же лампы ставят в застекленных экспозиционных вольерах для некоторых обитателей южных широт — например, сурикатов", — объяснили в экопарке.

Через стекло можно посмотреть на человекообразных обезьян — орангутанов и шимпанзе, которые зимой живут в Доме приматов, а летом перебираются в самый большой в Украине открытый вольер для обезьян.

Во сне проводят зиму гималайские медведи, а вот бурые — ведут полусонный образ жизни и выходят на улицу раз в несколько дней или недель. На всю зиму ушли в спячку сурки, луговые собачки, красноухие черепахи. Как рассказали в экопарке, в такой период питомцы обитают в специальных убежищах: у медведей есть берлоги, у сурков и луговых собачек — норы в застекленных вольерах, которые они перед спячкой закупоривают, а черепахи зимуют в помещениях со специальным температурным режимом.

Жизнь у животных меняется в зимнее время для каждого индивидуально. В экопарке говорят, что животные, как и люди, радуются первому снегу и грустят, когда сыро и слякотно. Чтобы питомцы не болели, за их здоровьем следят ветеринары.

"Важно помнить, что для большинства животных угрозу зимой представляет не холод, а голод. Поэтому в зимнее время у питомцев питание более калорийное — больше белка и жиров", — рассказали в пресс-службе экопарка.

Так, у птиц и копытных в рационе становится больше зерна, бобовых, комбикорма. Немалое внимание уделяют витаминам, которые соответственно индивидуальным вкусовым предпочтениям получают и птицы, и травоядные, и плотоядные. А приматам, помимо овощей и фруктов, дают сухофрукты и орехи.

"Всем копытным зимой очень нравится свежая хвоя. Спасибо, в этом году харьковчане привезли много елок", — говорят в экопарке. Однако здесь отмечают, что в питании главное не переборщить и соблюдать режим, чтобы в условиях ограниченной подвижности не наступило ожирение.

Зоопарк: зимний дом, сон и гости













В Харьковском зоопарке все еще идет масштабная реконструкция, и посетителей на территорию не пускают. Питомцы, которые немного тоскуют без внимания многочисленной публики, к которой они привыкли, благополучно переносят зиму: кто-то радуется снежной погоде, а кто-то спит, посасывая лапу.

Как рассказала нам пресс-секретарь харьковского зоопарка Жанна Сивуха, для животных снег — новая игрушка, которая позволяет внести разнообразие в среду обитания. Среди обитателей зоосада немало любителей снега и холодов. Так, прогулки на морозном воздухе любят хищники, а тигр Елисей гуляет и играет в любую погоду. Сотрудники зоопарка в шутку вспоминают строчки из песни: "Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной...", ведь для тигра в зоопарке погода не имеет никакого значения, и он, как маленький ребенок, забывает обо всем, лишь бы побегать и поиграть.

Зиму также любят верблюды и гуанако. Как рассказали в зоопарке, для гуанако — обитателей высокогорий — такие погодные условия не диковинка и животные к ним хорошо адаптированы, чего не скажешь о пекари.

"Эти небольшие животные напоминают наших поросят, однако совсем им не родня. В природе пекари круглый год живут в тепле, где только два сезона — период дождей и засушливый период. В период засухи их организм мобилизуется, чтобы приспособиться к недостатку как воды, так и корма. Возможно, именно эти процессы включаются у животных на холоде", — объяснила Сивуха.

Принимает снежные ванны и даже обтирается снегом белый медведь Тим, а вот его сородичи — шесть бурых и три гималайских мишки — проводят сезон в состоянии зимнего сна.

Совсем не страшна зима для птиц. Так, гуси и утки спокойно отдыхают на кромке льда, ведь они не намокают даже в самую сырую погоду. В зоопарке говорят, что пруд — место, которое даже зимой радует глаз красками, здесь можно увидеть не только питомцев зоопарка, но и пернатых гостей.

"Ежегодно в зимнее время к нам на пруд прилетают утки-кряквы, обитатели рек Лопань и Харьков. Реки замерзают, а на наших прудах вода не замерзает, всегда есть корм, и круг общения существенно расширяется. Кряквы знакомятся с нашими пернатыми питомцами. Лебеди, утки-пеганки, казарки, огари и другие постояльцы пруда всегда дружелюбно встречают гостей и разделяют с ними дом и корм", — рассказывают в зоопарке.

А вот пеликаны и бакланы с наступлением холодов переходят в теплую зимнюю "квартиру" с бассейном. По словам Жанны Сивухи, прошлой зимой один баклан "запротестовал" и не стал "утепляться", оставшись на летнем пруду, но в этом году все переехали в зимний домик. Также в теплых помещениях зимуют слоны Аун, Тенди и бегемотиха Степанида.

Ранее мы писали, что в зоопарке Киева провели День объятий. Животные, как и люди, очень любят обниматься.

Тем временем, стамбульский зоопарк пополнился "клубничным" малышом. В одном из вольеров поселился тигренок редчайшего окраса – малыш уже обживается, играет с игрушками и хорошо ест.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В берлогах и под лампами: как зимуют животные в экопарке и зоопарке Харькова". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...