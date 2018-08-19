В центре Харькова прошел масштабный забег

Сегодня, 21:46

В забеге участвовали не только профессиональные спортсмены и любители, но и люди с инвалидностью

Спортсмены бежали разные дистанции, от трех километров. Фото: kharkivoda.gov.ua
Спортсмены бежали разные дистанции, от трех километров. Фото: kharkivoda.gov.ua

В воскресенье около 5000 харьковчан и гостей города приняли участие в 33-м международном марафоне, посвященном Дню Харькова и Дню Независимости Украины. Маршрут забега проходил по улицам Тринклера, Веснина, Сумской, Белгородскому шоссе, Деревянко и Академика Курчатова. Финишировали спортсмены на стадионе "Динамо".

Участники могли выбрать разные дистанции, начиная от трех километров и заканчивая марафонским расстоянием в 42,195 км. Максимум преодолели около сотни участников, 200 человек бежали более 20 км, почти 2000 бегунов — 10 км.

В забеге участвовали не только профессиональные спортсмены и любители, но и люди с инвалидностью. Традиционно бежали в Харькове не только гости из других городов Украины, но также из заграницы. Среди спортсменов были также люди в возрасте и дети.

Напомним, в Одессе прошел отборочный этап соревнований "Игры героев". Участники выполняли жим штанги, подтягивались, делали упражнения с гантелями, а также соревновались в гребле на тренажере.

Ранее столичные медики устроили масштабный флешмоб на Крещатике. В субботу ко дню своего профпраздника — День медработника (17 июня) — они провели забег, посвященный здоровому образу жизни, в котором приняли участие несколько сотен столичных докторов и работников "скорых".

А в Испании во время забега с быками были ранены 42 человека.
спорт, забег, спортсмены

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Автор:

Таисия Ерохина

Источник:

"Сегодня"

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