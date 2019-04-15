В центре Харькова до осени частично ограничили движение

В центре Харькова взялись за строительство подземного перехода

Иллюстрация. Фото: пресс-служба мэрии Харькова

В Харькове частично ограничили движение по улице Пушкинской в связи со строительством подземного перехода от станции метро "Площадь Конституции" до многофункционального центра.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, по данным представителей Департамента инфраструктуры, запрет действует на участке от улицы Короленко до переулка Мечникова.

Ограничения вступили в действие 15 апреля и продляться до 1 октября. На это время коммунальщики запланировали строительство подземного перехода от станции метро, расположенного на Пушкинской, 2.

Движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временной схемой организации дорожного движения. Кроме того, из-за строительных работ изменят график движения несколько автобусов. Более детально с временными маршрутами можно на сайте мэрии.

Ранее мы писали, что в Харькове начинают готовить стройплощадку под возведение будущих станций метро "Державинская" и "Одесская". Сейчас чиновники решают вопросы отселения и компенсации собственникам жилья, которое находится в зоне строительства, а также приостановления действия договоров с арендаторами земли. В список попали 88 объектов частной собственности и 36 арендаторов коммунальной земли.

Напомним, в Харькове станцию метро превратили в бункер. В городе провели учебную воздушную тревогу, а метрополитен стал для людей укрытием.

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