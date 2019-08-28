В центре Харькова к станции метро прибежала лиса: появилось видео

Очевидцы рассказали о встрече с лисой в центре Харькова

В центре Харькова, возле станции метро "Научная", прохожие заметили и сняли на видео лису, которая перебегала дорогу. Запись была опубликована в одном из городских Telegram-каналов.

По словам очевидцев, животное убежало в направлении Харьковского национального экономического университета имени Кузнеца. Волонтеры призвали жителей города – в случае обнаружения лисы обращаться в Службу спасения животных.

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Ранее в Бортническом лесничестве в Киеве люди случайно обнаружили лису, которая попала в браконьерские силки и провела в них как минимум несколько дней.

При этом сообщалось, что столичные спасатели вызволили собаку, которая угодила в браконьерские силки на озере Редькино (Министерка) в Оболонском районе.

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Отметим, что мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

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