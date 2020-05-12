В центре Харькова на людей рухнуло дерево: есть пострадавшие (видео)

Один из пострадавших не стал дожидаться врачей, а второго увезла скорая

В центре Харькова, на улице Чернышевского, из-за порывов сильного ветра рухнуло дерево – пострадали двое прохожих, повреждения получил припаркованный автомобиль и фасад здания.

Как сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, одного из пострадавших прохожие вытаскивали из-под обломков дерева, второй не стал дожидаться врачей и ушел.

"Ушиб теменной области, черепно-мозговая травма под вопросом и ушиб грудной клетки. Его в неотложку отвезли", – рассказал Забашта изданию "KHARKIV Today".

Реклама

В то же время пользователи соцсетей сообщают, что сильные порывы ветра ощущаются во всех районах Харькова. Также в городе, по словам харьковчан, начался "веткопад".

В тренде На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

Напомним, ранее в Николаеве из-за шквального ветра рухнул мост. Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны Набережной и упала в воду.

А в Запорожье высоковольтные провода упали на автомобиль с людьми. Пострадавшие оказались в настоящей ловушке. На помощь примчались спасатели и помогли "пленникам".

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама