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В центре Харькова на людей рухнуло дерево: есть пострадавшие (видео)

12 мая, 15:32

Руслан Ровик

Один из пострадавших не стал дожидаться врачей, а второго увезла скорая

В центре Харькова, на улице Чернышевского, из-за порывов сильного ветра рухнуло дерево – пострадали двое прохожих, повреждения получил припаркованный автомобиль и фасад здания.

Как сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, одного из пострадавших прохожие вытаскивали из-под обломков дерева, второй не стал дожидаться врачей и ушел.

"Ушиб теменной области, черепно-мозговая травма под вопросом и ушиб грудной клетки. Его в неотложку отвезли", – рассказал Забашта изданию "KHARKIV Today".

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В то же время пользователи соцсетей сообщают, что сильные порывы ветра ощущаются во всех районах Харькова. Также в городе, по словам харьковчан, начался "веткопад".

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Напомним, ранее в Николаеве из-за шквального ветра рухнул мост. Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны Набережной и упала в воду.

А в Запорожье высоковольтные провода упали на автомобиль с людьми. Пострадавшие оказались в настоящей ловушке. На помощь примчались спасатели и помогли "пленникам".

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Харьков дерево пострадавший

Источник: Сегодня

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