В центре Харькова на "зебре" легковушка сбила пешехода

Пострадавшего с места аварии увезла "скорая"

Переход в Харькове. Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

В центре Харькова – на улице Сумской, возле парка Горького, 6 мая Volkswagen Amarok сбил мужчину, который пересекал дорогу по пешеходному переходу.

Как этом сообщили очевидцы в социальных сетях, пострадавшим оказался сотрудник парка – с места происшествия его увезла карета скорой помощи.

Ранее в Днепре в результате аварии погиб человек – на проспекте Богдана Хмельницкого автомобиль Chevrolet врезался в дерево. По предварительной информации, ДТП мог спровоцировать сам водитель, который не справился с управлением.

Стоит добавить, что, по данным Патрульной полиции, за первые три месяца 2019 года в Украине произошли 34605 ДТП (в 2018-м - 35211, рост составил +1,8%). Число ДТП с пострадавшими и жертвами составило 4476 (в 2018-м – 4207, или +6,4%).

За первые три месяца 2019 года в ДТП пострадали 5445 человек (за такой же период 2018-го – 5538, т.е. рост составил +1,7%). Жертвами ДТП за этот же период стали 604 человека (в 2018-м – 529, или +14,2%).

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